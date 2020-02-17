عجز كبير في موازنة السعودية يؤرق المواطنين.. غضب كبير في الشارع بعد ارتفاع أسعار البنزين

2020/02/17 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أثار إعلان شركة أرامكو السعودية رفع أسعار البنزين، موجة غضب واسعة بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تؤكد هذه الخطوة تراجع الاقتصاد السعودي، الذي أدى إلى اتخاذ قرارات سابقة تتعلق بزيادة الأسعار وفرض ضرائب.وقالت “أرامكو” إن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من الأحد ستكون على النحو التالي، حيث حُدِّد سعر […]

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