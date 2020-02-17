رغم إغلاق سوق انتقالات اللاعبين..”الليغا” تسمح لبرشلونة باستثناء

2020/02/17 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تلقى نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الضوء الأخضر لضم مهاجم جديد، على الرغم من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين في إسبانيا، في الثاني من الشهر الجاري.ووفقا لما نشره موقع “goal” العالمي، فإن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، أعطت نادي برشلونة الإذن بالتعاقد مع لاعب جديد، لتعويض الجناح الفرنسي […]

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