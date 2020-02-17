السجن وغرامة مالية بحق 5 مدانين بتهمة المخدرات و3 بالسرقة في ديالى

2020/02/17 | 17:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين، عن إصدار حكم بالسجن وغرامة مالية بحق خمسة من المدانين بتهمة المخدرات وثلاثة من المدانين بالسرقة.

وقال اعلام قيادة شرطة ديالى في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "خلال الممارسات الامنية لقسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين وفق مادة المخدرات واكمال الاجراءات التحقيقية اصدرت محكمة جنح بعقوبة وخانقين حكماً بحق خمسة من المدانين وهم كل من المدعو (ح- أ) و(م – ق) و(أ-هـ) و(د – ع) و(ك – م)، بالسجن وغرامات مالية مختلفة.

وأضاف إنه "ضمن الممارسات الامنية قسم مكافحة اجرام ديالى نفذت اوامر القبض بحق ثلاثة من المتهمين بالسرقة وتم اكمال اجراءاتهم التحقيقية تم توقيف المدعو (م – ح) والسجن ثلاث سنوات بحق المدعو (ح – ح) والسجن المؤبد ثلاث مرات بحق المدعو (ن – ح) وفق المادة 4 ارهاب".

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