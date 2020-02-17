المنتخب الوطني للشباب يخسر امام تونس في بطولة العرب

2020/02/17 | 17:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خسر المنتخب الوطني للشباب بكرة القدم، اليوم الاثنين، اولى مبارياته امام منتخب تونس في بطولة كاس العرب.

وتحول تقدم منتخب الشباب بهدف نظيف الى خسارة بهدفين لمصلحة المنتخب التونسي.

ولعب منتخبنا شوطا اولا مميزا توج بهدف لعبدالله محمد في الدقيقة ٤٢ من تسديدة صاروخية.

في الشوط الثاني وبالربع الاخير من اللقاء حول التوانسة تأخرهم الى فوز بهدفين سجلهما فاروق الميموني في الدقيقة ٧٠ ويانيس الصغير في الدقيقة ٨٩.

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