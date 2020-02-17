السماح لبرشلونة بالبحث عن بديل لديمبلي

2020/02/17 | 17:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت رابطة الدوري الإسباني بشكل رسمي، السماح لنادي برشلونة، بالتعاقد مع لاعب بديل للفرنسي عثمان ديمبلي، بعد تعرضه لإصابة ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللجنة الطبية في الليغا، قررت منح برشلونة 15 يومًا من أجل التعاقد مع لاعب بديل لعثمان ديمبلي.

ولن يكون بإمكان برشلونة سوى التعاقد مع لاعب من الدوري الإسباني، أو لاعب بدون فريق في الوقت الحالي.

وكان برشلونة قد أرسل الخميس الماضي، وثائق إلى رابطة الليغا، للحصول على إذن بالتعاقد مع مهاجم جديد، خاصة وأن إصابة عثمان ديمبلي تفرض الغياب لأكثر من 5 أشهر عن الملاعب.

وتشير تقارير صحفية إلى أن مارتين بريثويت مهاجم ليغانيس، هو اللاعب الأقرب للانضمام إلى صفوف برشلونة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

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