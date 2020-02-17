مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري جنوب غربي باكستان

2020/02/17 | 17:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري، وقع اليوم الاثنين، في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان اليوم الاثنين.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان على الحدود مع أفغانستان وإيران ومن بين القتلى شرطيان.

وقال مسؤول في مستشفى "استقبلنا عشر جثث حتى الآن و35 مصابا في المستشفى الأهلي".

وأكد مسؤول بارز بالشرطة مقتل اثنين من أفراد الشرطة في التفجير.

من جهة أخرى، تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم الانتحاري استهدف مسيرة دينية في المدينة.

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