انطلاق أعمال منتدى “فالداي” الدولي الخاص بالأوضاع الراهنة ومستقبل الشرق الأوسط

2020/02/17 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، أعمال الدورة التاسعة لمنتدى “فالداي” الدولي للحوار، والخاص بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ويشارك في المنتدى الذي يستمر ليومين، ويعقد تحت عنوان “الشرق الأوسط في زمن التغيرات، نحو هندسة استقرار جديد”، أكثر من خمسين مسؤولا وخبيرا من عشرين بلدا، لبحث أبرز التحديات والسيناريوهات المحتملة في عشرينيات القرن الحالي، والصراعات في المنطقة، والعلاقات بين الدول العربية وجيرانها، إضافة الى موجة الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة.

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