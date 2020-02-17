دراسة كندية انفاق المال على الاخرين يولد السعادة

2020/02/17 | 17:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفاق المال على الاخرين يولد السعادة على عكس جني الاموال .

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