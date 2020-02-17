بالوثيقة.. تكليف نائب رئيس مجلس نينوى المنحل بمنصب مدير هيأة الاستثمار بالمحافظة

2020/02/17 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ نينوى

أصدر محافظ نينوى، نجم عبدالله الجبوري، أمراً إدارياً بتكليف نائب رئيس مجلس المحافظة، نورالد...





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