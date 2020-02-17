شهران ولَم تُنجز.. ما تأثيرات عدم إكمال موازنة /2020/ في العراق؟

2020/02/17 | 17:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير يبدو أن موضوعة الموازنة العراقية، باتَت من أصعب الموضوعات وأكثرها إشكالاً على الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003، إذ في كل عام جديد يفترض تقديم موازنة […]

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