2020/02/17 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت دراسة جديدة أنه عندما تنتهي حياة نجم، مثل الشمس في مجموعتنا الشمسية، فإن لمعانه يزداد بمقدار 10 آلاف مرة، ليكون قويا بما يكفي لطمس حزام الكويكبات في جزيئات الغبار الصغيرة.ويعتقد الباحثون أن هذا الحدث سيكون “سريعا وعنيفا” بتأثيره على جميع الكويكبات، باستثناء تفكك أبعد الأجسام في النظام، خلال مليون سنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يحصل عندما تموت الشمس!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يحصل عندما تموت الشمس!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).