بسبب عدم استقرار الدوام للأيام الماضية.. مقترح بإلغاء عطلة يوم السبت للمدارس

2020/02/17 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اقترح النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، الغاء عطلة السبت، للتلاميذ والطلبة، بسبب ما قال إنها الظروف التي أدت إلى التعطيل لدوام المدارس وعدم انتظام الدوام الرسمي.ووجه الكعبي طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء حصل “العهد نيوز” على نسخة منه، ذكر فيه أنه “بالنظر للظروف التي مر بها بلدنا العزيز خلال […]

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