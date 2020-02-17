نجم الجبوري يكلف نائب محافظ نينوى السابق بمهام رئاسة استثمار المحافظة(وثيقة)

2020/02/17 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كلّف محافظ نينوى نجم الجبوري، نائب المحافظ السابق، نور الدين قبلان بمهام رئاسة استثمار نينوى وكالة.

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