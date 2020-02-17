المالكي يبحث مع السفير الاسباني مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية

2020/02/17 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والسفير الاسباني لدى العراق خوان خوسيه ايسكوبار، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وشدد المالكي خلال استقباله السفير الاسباني، على أهمية تضافر الجهود بين القوى السياسية والشعبية، لتجاوز التحديات والتهيئة لإجراء الانتخابات، بغية تشكيل حكومة منتخبة تحظى بدعم الجميع، وقادرة على تقديم الخدمات وتلبية مطالب الجماهير لتحقيق الاستقرار في العراق، فيما أعرب السفير الاسباني عن استعداد بلاده، لدعم الجهود الرامية لتهدئة الأجواء، وإبعاد الازمات عن العراق والمنطقة.

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