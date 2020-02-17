التيار الصدري يكشف حقيقة منحه مناصب بحكومة علاوي ويوضح بشأن ترشيحه ’’عسكريا بارزاً’’ للداخلية

2020/02/17 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الاثنين (17 شباط 2020)، حقيقة منح التيار مناصب وزار...





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