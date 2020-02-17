مكافحة المتفجرات تعلن معالجة قنبلة من مخلفات داعش بمستشفى في نينوى

2020/02/17 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، عن معالجة قنبلة من مخلفات تنظيم “داعش” موجودة داخل مستشفى في نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، “بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في محافظة نينوى-الموصل الأيمن – داخل مستشفى البتول وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه […]

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