2020/02/17 | 18:26 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي من برشلونة ردا على فضيحة التعاقد مع شركة لتشويه سمعة معارضي الإدارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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