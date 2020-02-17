بالوثيقة.. بلاسخارت تدين استخدام بنادق الصيد: أحموا المتظاهرين في جميع الاوقات

2020/02/17 | 18:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حصلت “يس عراق” على نسخة من بيان بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).وبحسب البيان، دانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت “استخدام بنادق الصيد وخراطيش صيد الطيور، والتي تسببت (مرة أخرى) في اعدادٍ كبيرةٍ من الاصابات في الاحتجاجات الاخيرة”.ودعت بلاسخارت الى منع استخدام القوة في […]

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