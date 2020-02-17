قرصان محترف يطرد مانشستر ستي من جنة دوري الابطال.. من هو؟

2020/02/17 | 18:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق لم ينتبه العالم الى سبب السقوط المدوي لنادي مانشستر سيتي بعد قرار إيقاف مشاركاته في دوري ابطال اوربا بكرة القدم، فهو لم يكن الانفاق المتزايد على الصفقات، بل كان مخبراً أراد “تنظيف كرة القدم من الممارسات السيئة”، انه الهاكر المحترف والمبرمج روي بينتو.هذا البرتغالي "Rui Pinto" يبلغ 31 سنة أصبح حديث […]

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