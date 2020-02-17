2020/02/17 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة التي لا تلد من رحم الشعب ..– شاكر كريم عبد الشعب يبحث عن حكومة تلد من رحم المعاناة والظلم بعد ان شبع اقوالا وسئم وعودا وهو خرج ليطالب افعالا وامنا ويطلب عدلا ومساواة و خبزا واملا وليس مجرد وعود براقة باسلوب انشائي.لقد قدمت الانتفاضة التشرينية المباركة وعلى امتداد اكثر من اربعة اشهر […]

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