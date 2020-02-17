2020/02/17 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيات الإمهات في التظاهرات – نعيم عبد مهلهل في تتبع مثير وتأريخي وجميل كتب الفنان والباحث العراقي الراحل حسين الهلالي مواليد الشطرة (1946) مقالة عن سبب النبرة الحزينة في الغناء العراقي والتي ظلت ملازمة له حتى في إيقاع الفرح وكأن طربنا آت من هاجس الحزن فقط.وبالقرين والنص المدون على لوح الطين السومري من أيام […]

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