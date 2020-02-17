2020/02/17 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرّب الأنيق: كنا الأفضل في ديربي بغداد بغداد – الزمان أكد مدرب الطلبة، أحمد خلف، أن الحظ كان وراء خسارة فريقه أمام الزوراء، في افتتاح الدوري العراقي، رغم الأفضلية الواضحة لفريقه.وخطف الزوراء فوزا قاتلا من الطلبة، بهدف نظيف، في ديربي بغداد، بافتتاح الدوري العراقي، اول أمس الأحد، في ملعب الشعب الدولي.وقال خلف ان […]

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