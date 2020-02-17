الدفاع النيابية: نرفض تسليم مهام القوات الأميركية في العراق إلى حلف “الناتو”

2020/02/17 | 18:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، المفاوضات العراقية مع الجانب الأمريكي بتسليم مهام القوات الأمريكية لحلف الناتو، مخالف لقرار مجلس النواب المقتضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح تابعته وكالة “العهد نيوز”، إن “مجلس النواب سيقف بالضد من أي اتفاق او مفاوضات عراقية مع الجانب […]

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