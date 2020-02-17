2020/02/17 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبة الجامعات يؤكدون استمرار احتجاجاتهم السلمية ورفض ترشيح شخصيات حزبية للحكومة المؤقتـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة الجامعات يؤكدون استمرار احتجاجاتهم السلمية ورفض ترشيح شخصيات حزبية للحكومة المؤقتـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة الجامعات يؤكدون استمرار احتجاجاتهم السلمية ورفض ترشيح شخصيات حزبية للحكومة المؤقتـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).