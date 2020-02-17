2020/02/17 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق تعاون بين هيئة المنافذ الحدودية وبعثة الاتحاد الأوروبي للحد من حالات الفساد ومحاربتهـا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق تعاون بين هيئة المنافذ الحدودية وبعثة الاتحاد الأوروبي للحد من حالات الفساد ومحاربتهـا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق تعاون بين هيئة المنافذ الحدودية وبعثة الاتحاد الأوروبي للحد من حالات الفساد ومحاربتهـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).