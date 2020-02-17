بايرن ميونيخ يعلن عودة نجمه الى الملاعب

2020/02/17 | 18:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

زف نادي بايرن ميونخ أنباء سارة لجماهيره بعد إعلان عودة المدافع الألماني نيكلاس سولي للتدرب على العشب لأول مرة بعد غياب طويل.

وحسبما أعلن النادي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، فإن سولي بدأ أولى تدريباته الفردية داخل مرافق التدريبات، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي من الإصابة.

وتعرض الدولي الألماني لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مواجهة أوجسبورج في تشرين الأول الماضي، ليغيب منذ ذلك الوقت عن الفريق البافاري.

وأوضح بايرن أن الحصة التدريبية الأولى لسولي دامت 25 دقيقة على العشب، قبل أن يُكمل برنامجه داخل مركز التدريب.

وعلق سولي على عودته لملعب التدريبات، قائلًا: "بعد 4 أشهر من العمل اليومي المتكرر داخل صالة الجيم، كان من المبهج بالنسبة لي التدرب اليوم على أرض الملعب والركض من جديد وشم رائحة العشب".

وأضاف: "إنه الوقت المناسب لي لبدء الخطوة التالية، بعد العمل طوال الفترة الماضية دون تعقيدات في ركبتي، والآن أصبحت قادرًا على الركض دون مشاكل على الإطلاق، وهذا هو المهم".

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