بالوثيقة... انهاء تكليف علي عواد من رئاسة (استثمار نينوى) وتكليف نور الدين يونس بديلا عنه

2020/02/17 | 18:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أنهى محافظ نينوى نجم عبد الله عبد، اليوم الاثنين، تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة من مهامه وتكليف بديل عنه بالوكالة.

وحصلت "الغد برس"، على وثيقة موقعة من المحافظ، بتاريخ اليوم، نصت على "انهاء تكليف علي عواد صالح من مهام رئيس هيئة استثمار نينوى وكالة وإعادته إلى منصبه نائباً لرئيس الهيئة، وتكليف نور الدين يونس حسين بمهام رئيس هيئة الاستثمار".

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