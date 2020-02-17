ماذا قدم كاريلي في الدوري السعودي قبل تدريب اتحاد جدة؟

2020/02/17 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا قدم البرازيلي فابيو كاريلي في الدوري السعودي قبل تدريب اتحاد جدة؟

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