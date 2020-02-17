2020/02/17 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري الشيوعيون ليسوا من السياسيين يفوت الكثيرين أن العمل السياسي إنما هو الخطاب المدني الفصيح للصراع الطبقي الذي يتحقق قصراً في اضطرار كل طبقة اجتماعية لمبادلة إنتاجها بإنتاج الطبقات الأخرى في ذات المجتمع للضرورة الحيوية ؛ حول سويّة المبادلة في سوق العمل يجري الصراع .وبناءً عليه نادى ماركس وإنجلز العمال المغلوب على أمرهم في مثل هذه المبادلة الجائرة للإنضواء في حزب حديدي واحد يعمل على الإستيلا......

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