دواء “غير متوقع” قد يكون علاجا لفيروس كورونا

2020/02/17 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة في الوقت الذي يحث فيه العلماء الخطى بحثا عن علاج لكورونا المستجد “كوفيد 19″، كشف علماء صينيون عن نتائج مشجعة حققها عقار مضاد للملاريا في المعركة ضد الفيروس.ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فإن علماء صينيين وجدوا استنادا على تجارب سريرية، أن “كلوروكين الفوسفات”، وهو عقار مضاد للملاريا، أثبت […]

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