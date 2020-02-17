تقدم الثروات و”تموت جوعاً”.. 4 محافظات “منتفضة” تتصدر “خارطة الفقر

2020/02/17 | 18:52 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعنلت وزارة التخطيط، تراجع معدلات الفقر في العراق بنسبة محدودة، بحسب مسح أجري أواخر عام 2018، فيما تص...

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