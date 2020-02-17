الشرطة يخسر من الوحدة الاماراتي في الابطال

2020/02/17 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم/ بغداد

حول المنتخب التونسي بكرة القدم اليوم الاثنين،(17 شباط 2020)، تأخره بهدف الى فوز 2-1 على نظيره العراقي، في لقاء جرى على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى ببطولة

بغداد اليوم-بغداد

أعلن الملاك التدريبي لفريق الشرطة بكرة القدم اليوم الاثنين (17 شباط 2020) التشكيلة الرسمية للقاء الوحدة الاماراتي على ملعب فرانسو حريري اليوم ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا، فيما ستنقل المباراة عل

بغداد اليوم- متابعة

إضطر مهاجم بورتو موسى ماريجا، إلى مغادرة الملعب احتجاجًا على تعرضه لإساءات عنصرية، خلال المباراة التي شهدت فوز فريقه 2-1 خارج ملعبه على فيتوريا جيمارايش في الدوري البرتغالي الممتاز.

وسجَّل مهاجم منتخب مالي البالغ من العمر 28

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