2020/02/17 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

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لاريجاني: واشنطن غاضبة من قرار البرلمان العراقي اخراج القوات الاميركية من البلاد

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر نيابي ، الاثنين 17-2-2020، عن انتهاء اجتماع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع قادة الكتل السياسية الذي بدأ في وقت سابق من اليوم.

واوضح المصدر لـ ( بغداد اليوم ) ان " الاجتماع كان موسعاً وتم فيه التشا

بغداد اليوم-بغداد

اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية، احمد الكناني ، الاثنين 17-2-2020 القوى السياسية بالاصرار على ترشيح وزراء "حزبيين" لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الكناني، عبر تغريدة على منصة تويتر، "

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، ( الاثنين 17-2-2020 )، وجود محاولات من قوى سياسية لتمديد عمر حكومة المستقيل، عادل عبد المهدي، للحفاظ على مكتسباتها.

وقال رياض المسعودي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة

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