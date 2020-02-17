2020/02/17 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر نيابي ، الاثنين 17-2-2020، عن انتهاء اجتماع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع قادة الكتل السياسية الذي بدأ في وقت سابق من اليوم.

واوضح المصدر لـ ( بغداد اليوم ) ان " الاجتماع كان موسعاً وتم فيه التشاور بشأن كابينة رئيس الوزراء المكلف وموعد تقديمها الى مجلس النواب".

وفي وقت سابق، كشف النائب عن سائرون، علي غلام اللامي، اليوم الإثنين (17 شباط، 2020) عن اجتماع مرتقب اليوم لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وقادة الكتل السياسية لطرح اسماء المرشحين وتقديم سيرهم الذاتية.

وقال اللامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيطرح اليوم أسماء المرشحين وتقديم سيرهم الذاتية خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل ليتسنى لأعضاء مجلس النواب معرفة الشخصيات المرشحة".

ورجح أن "تمرر كابينة محمد توفيق علاوي خلال هذا الاسبوع "، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء المكلف لم يختر المتحزبين والأسماء التي حاولت فرضها الأحزاب عليه"، مبينا أن "محمد توفيق علاوي سيقدم 19 وزيرا عدا 3 وزراء سيؤخر تقديمهم وربما تكون وزارة المالية والبلديات ووزارة أخرى".

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بغداد اليوم-بغداد

اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية، احمد الكناني ، الاثنين 17-2-2020 القوى السياسية بالاصرار على ترشيح وزراء "حزبيين" لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الكناني، عبر تغريدة على منصة تويتر، "

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، ( الاثنين 17-2-2020 )، وجود محاولات من قوى سياسية لتمديد عمر حكومة المستقيل، عادل عبد المهدي، للحفاظ على مكتسباتها.

وقال رياض المسعودي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة

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