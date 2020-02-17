2020/02/17 | 18:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام البيت الثقافي النجفي وبالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي / معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين، الاثنين، مهرجانا ثقافيا لعوائل الشهداء بمناسبة ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء “عليها السلام”.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان المهرجان تركز على منهج وحياة السيدة الزهراء وكيفية الاقتداء بتلك الشخصية الإسلامية الفذة، كما وتضمن فقرات متنوعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهرجان ثقافي في النجف تحضره أسر الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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