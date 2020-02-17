الصقور تنجز مهمة نفط ميسان “كما يجب” في ممتاز الكرة

2020/02/17 | 18:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قاد المهاجم حمادي احمد، فريقه القوة الجوية للفوز على نفط ميسان 2-1 في المواجهة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.ويدين الصقور بالفوز الى احمد بعدما نجح بتسجيل هدفين في الدقيقتين 13 و63، فيما حمل هدف نفط ميسان الوحيد، توقيع اللاعب احمد عبد الرزاق […]

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