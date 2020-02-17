وكيل الداخلية لشؤون الشرطة يستقبل نقيب المحامين والوفود المرافق له

2020/02/17 | 18:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب توجيهات السيد وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري، استقبل السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، اللجنة الخاصة ( للتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين) والمشكلة بأمر السيد الوزير، والتي تضم عددا من الضباط، ومجموعة من المحامين برئاسة نقيب المحامين العراقيين السيد ضياء السعدي، وفي بداية اللقاء رحب السيد الوكيل بضيوفه

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