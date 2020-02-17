السفير التركي ببغداد: لهذه الاسباب تم إلغاء الفيزا الالكترونية

2020/02/17 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق قال السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، اليوم الاثنين، ان قرار إلغاء منح الفيزا الالكتروني سيسري اعتباراً من 15 نيسان/ أبريل القادم، مضيفاً ان تأشيرات الدخول الى الاراضي التركية للعراقيين من حملة الجواز العمومي ستكون بالفيزا اللاصقة.ان حسن القبول الموجود لدى الشعب العراقي والتجار العراقييون والقائمون على السياحة في العراق تجاه […]

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