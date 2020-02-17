2020/02/17 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فى ذكرى رحيله..الفنان «محمد متولي» ومسيرة فنية على مدار 40 عامًا (المستقلة) – منى شعلان/ أبدع فى التمثيل ، على مدار أربعين عامًا ، تاركا أعمالا لا تنسي فى ذاكرة المصريين ، هو “مصطفى بطاطا” أو الفنان المصري “محمد متولي” الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 17 فبراير عام 2018.اسمه الحقيقي […]

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