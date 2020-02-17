في ثاني مبارياته ببطولة دوري ابطال اسيا الشرطة يخسر امام ضيفه الاماراتي

2020/02/17 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتعرض نادي الشرطة، مساء اليوم الاثنين، لخسارة بهدف للا شيء امام ضيفه الوحدة الاماراتي في المباراة التي احتضنها ملعب فرانسو حريري في محافظة أربيل، في ثاني مبارياتهما ببطولة دوري ابطال اسيا.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب خوسي ايبونگ في الدقيقة 88 من احداث المباراة.يذكر ان نادي الشرطة تعادل في مباراته الاولى امام ضيفه استقلال طهران الايراني.

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