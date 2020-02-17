القوات الدنماركية تعود إلى قاعدة عين الأسد الشهر المقبل

2020/02/17 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزيرة الدفاع الدنماركية، ترين برامسن، اليوم الاثنين، عن عودة قوات بلادها الى قاعدة عين الاسد الجوية في الانبار، بعد انسحابها الى الكويت على خلفية الهجوم الايراني على القاعدة الشهر الماضي.وقالت برامسن إن بلادها ستعيد قواتها إلى قاعدة عين الأسد في الأول من اذار المقبل، بعد أن نقلت بعضها إلى الكويت لفترة مؤقتة الشهر الماضي بسبب مخاوف أمنية، بحسب ما ذكرته قناة "الحرة".ولدى الدنمارك قوات قوامها 130 فردا يتمركزون في قاعدة عين الأسد ضمن التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش في العراق وسوريا.وأطلقت إيران فجر الثامن من كانون الثاني الماضي، صواريخا بالستية على قاعدتي عين الأسد في غرب العراق وأربيل شمالا، حيث يتمركز جنود من التحالف الدولي، ردا على مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد.

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