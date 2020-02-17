2020/02/17 | 18:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اجتماعه مع قادة الكتل.. الكشف عن موعد تقديم كابينة علاوي الوزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اجتماعه مع قادة الكتل.. الكشف عن موعد تقديم كابينة علاوي الوزارية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اجتماعه مع قادة الكتل.. الكشف عن موعد تقديم كابينة علاوي الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).