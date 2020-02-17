2020/02/17 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى ترفع التعليق عن مدارس أبي صيدا تربية النجف تستحدث إسلوب السبورة المصغّرة النجف – سعدون الجابري ديالى ــ سلام الشمري استحدثت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف اسلوباً جديداً في التعليم الابتدائي وخصوصاً الصفين الاول والثاني ، من خلال استخدام الوسيلة التعليمية الحديثة السبورة الذكية المصغرة.وأوضح المدير العام لتربية المحافظة عادل البصيصي في […]

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