2020/02/17 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصليون يتطلّعون لتعمير حواضر المدينة القديمة الشروع بإعمار الجامع النوري الكبير يوسع نظرة تفاؤل الأهالي الموصل – سامر الياس سعيد جاب عدد من اساتذة التاريخ والمهتمين بالتراث الموصلي عصر يوم امس (السبت ) احياء المدينة القديمة بالجانب الايمن من مدينة الموصل لغرض الاطلاع على ابرز حواضر تلك المنطقة وابراز دورها التراثي والفكري وعني بعض المهتمين […]

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