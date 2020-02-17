2020/02/17 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يترأس إجتماعاً للحكومات المحلية لبحث تعداد السكان إيصال المساعدات الإغاثية والنفط للنازحين في مخيّم سنجار بغداد – الزمان تمكنت وزارة الهجرة والمهجرين من إيصال المواد الإغاثية إلى العوائل النازحة في جبل سنجار وتجاوز عقبات الطريق والثلوج في وقت قياسي، وذلك بناءً على توجيهات نوفل بهاء موسى .وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع […]

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