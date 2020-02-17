2020/02/17 | 19:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” اليوم الاثنين زيارة تفقدية لمديرية شؤون الشهداء والجرحى والتقى خلالها بعدد من ذوي الشهداء والجرحى من قوى الامن الداخلي.وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يجريها وزير الداخلية لعدد من الدوائر التابعة للوزارة للإطلاع على آلية العمل المتبعة والاستماع إلى آراء وطلبات المواطنين.ووزير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يوجه ببذل أقصى الجهود لخدمة ذوي الشهداء والجرحى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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