بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق تؤكد أهيمة دور “هيئة المنافذ الحدودية” في الحفاظ على المنتج المحلي وحماية المستهلك

2020/02/17 | 19:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكدت هيئة المنافذ الحدودية، أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين في الرقابة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بما يضمن الحد من حالات الفساد ووضع الآليات المناسبة لمحاربتها.واشار رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي خلال اجتماع مشترك مع وفد الهيئة … Readmore

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