2020/02/17 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، اعتزامه الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم الإسباني.وأدلى كاسياس، الذي يلعب حاليا لصالح نادي بورتو البرتغالي، بالإعلان الاثنين على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه سوف يترشح بمجرد تحديد الانتخابات الجديدة.وأوضح كاسياس (38 عاما)، أنه يريد الارتقاء بالاتحاد الإسباني إلى نفس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).