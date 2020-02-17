2020/02/17 | 19:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل توافد قوافل الدعم لاعتصام الناصرية من الأقضية والنواحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواصل توافد قوافل الدعم لاعتصام الناصرية من الأقضية والنواحي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواصل توافد قوافل الدعم لاعتصام الناصرية من الأقضية والنواحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).