امانة بغداد ترفع كتلا من محيط سوق وتفتح شارعاً مغلقاً منذ 15 عاماً شمالي العاصمة

2020/02/17 | 19:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت أمانة بغداد انها مع قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط سوق شعبي شمالي بغداد مع فتح شارع مغلق منذ سنة 2005.

وقالت الامانة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط السوق الشعبي المسمى بسوق العمارة نهاية شارع عدن ضمن منطقة الشعب، بالإضافة الى رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 30 في المحلة 331 ضمن منطقة الشعب ايضاً لتباشر بعدها ملاكات الامانة الخدمية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع والشارع المغلق منذ سنة 2005".

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